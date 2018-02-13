Замах на мера Білозерська: підозрюваному подовжили арешт
Київ • УНН
КИЇВ. 13 лютого. УНН. За клопотанням прокуратури суд подовжив запобіжний захід у вигляді арешту чоловіку, який стріляв у міського голову Білозерська. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу прокуратури Донецької області.
“Мова йде про події 13 грудня минулого року, коли 61-річний місцевий мешканець, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння у виконкомі Білозерської міської ради, зустрів у приймальні міського голови свого знайомого та погрожував йому вбивством, демонструючи мисливську зброю і гранату”, — повідомили у прокуратурі.
У подальшому зловмисник завдав кілька ударів кулаками жінці-секретарю міськради, вдершись до її кабінету, а вийшовши на вулицю, здійснив постріл із мисливської рушниці у міського голову, який саме під’їхав на автомобілі до виконкому.
“Потерпілому вдалося уникнути кулі та за допомогою ще одного чоловіка затримати нападника і викликати правоохоронців. Згідно із рішенням суду, підозрюваному подовжено арешт строком до трьох місяців з правом внесення застави у розмірі 560 тис. грн”, — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, 15 грудня за клопотанням Костянтинівської місцевої прокуратури суд заарештував чоловіка строком на 60 діб без можливості внесення застави.