Покушение на мэра Белозерска: подозреваемому продлили арест

"Речь идет о событиях 13 декабря прошлого года, когда 61-летний местный житель, находясь в состоянии алкогольного опьянения в исполкоме Белозерского городского совета, встретил в приемной городского головы своего знакомого и угрожал ему убийством, демонстрируя охотничье оружие и гранату", - сообщили в прокуратуре.

В дальнейшем злоумышленник нанес несколько ударов кулаками женщине-секретарю горсовета, ворвавшись в ее кабинет, а выйдя на улицу, выстрелил из охотничьего ружья в мэра, который подъехал на автомобиле к исполкому.

"Пострадавшему удалось избежать пули и с помощью еще одного человека задержать нападавшего и вызвать полицию. Согласно решению суда, подозреваемому продлен арест сроком до трех месяцев с правом внесения залога в размере 560 тыс. грн", - говорится в сообщении.

Напомним, 15 декабря по ходатайству Константиновской местной прокуратуры суд арестовал мужчину сроком на 60 суток без возможности внесения залога.