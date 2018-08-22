Замах на Гандзюк: сьогодні обиратимуть запобіжний захід ще одному підозрюваному
Київ • УНН
КИЇВ. 22 серпня. УНН. Сьогодні у суді Херсона відбудеться засідання щодо обрання запобіжного заходу одному з підозрюваних у нападі на в.о. керуючої справами Херсонської міськради Катерину Гандзюк. Про це УНН повідомили у прес-службі прокуратури Херсонської області.
Так, засідання відбудеться у Херсонському міському суді.
"Сьогоді будуть одному (підозрюваному, - ред.) обирати запобіжний захід", - зазначили у відомстві.
Нагадаємо, у справі нападу на помічницю мера Херсона Катерину Гандзюк загалом затримані шестеро осіб. Учора суд у Херсоні обрав запобіжний захід ще двом підозрюваним у нападі у вигляді тримання під вартою.
Як повідомляв УНН, напад на Катерину Гандзюк стався 31 липня: жінку облили невідомою речовиною у Херсоні. Гандзюк зазнала хімічних опіків понад 30% тіла. Кримінальне провадження за фактом вчинення замаху на Гандзюк передали до центрального апарату Служби безпеки України.