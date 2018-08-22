Покушение на Гандзюк: сегодня будут избирать меру пресечения еще одному подозреваемому
Киев • УНН
КИЕВ. 22 августа. УНН. Сегодня в суде Херсона пройдет заседание по избранию меры пресечения одному из подозреваемых в нападении на и.о. управляющей делами Херсонского горсовета Екатерину Гандзюк. Об этом УНН сообщили в пресс-службе прокуратуры Херсонской области.
Так, заседание состоится в Херсонском городском суде.
"Сегод будут одному (подозреваемому, - ред.) избирать меру пресечения", - отметили в ведомстве.
Напомним, по делу нападения на помощницу мэра Херсона Екатерину Гандзюк всего задержаны шесть человек. Вчера суд в Херсоне избрал меру пресечения еще двум подозреваемым в нападении в виде содержания под стражей.
Как сообщал УНН, нападение на Екатерину Гандзюк произошел 31 июля: женщину облили неизвестным веществом в Херсоне. Гандзюк получила химические ожоги более 30% тела. Уголовное производство по факту совершения покушения на Гандзюк передали в центральный аппарат Службы безопасности Украины.