Залужний та Міллі обговорили плани ЗСУ щодо визволення української території
Київ • УНН
КИЇВ. 31 травня. УНН. Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний провів телефонну розмову з головою Об’єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі. Йшлося про подальші плани ЗСУ щодо визволення української території, передає УНН.
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"Розповів про обстановку на фронті, подальші плани Збройних Сил щодо визволення української території, і про можливі дії противника.
Приділили увагу питанню постачання озброєння, військової техніки і боєприпасів. Серед пріоритетних потреб - далекобійні снаряди", - написав Залужний у Telegram.
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Крім того, Головнокомандувач ЗСУ поінформував про масовані ворожі атаки крилатими і балістичними ракетами, ударними безпілотниками та керованими авіабомбами.
"Важливо працювати над посиленням протиповітряної оборони України за рахунок додаткових систем та винищувачів F-16. Домовилися підтримувати діалог і надалі", - резюмував Залужний.
Нагадаємо
США оголосили про новий пакет військової допомоги Україні на суму 300 млн доларів. У нього увійшли ЗРК Avenger, ракети повітря — земля Zuni, а також боєприпаси для Patriot та HIMARS.