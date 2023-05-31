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Залужний та Міллі обговорили плани ЗСУ щодо визволення української території

Залужний та Міллі обговорили плани ЗСУ щодо визволення української території

Київ • УНН

 • 397695 перегляди

КИЇВ. 31 травня. УНН. Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний провів телефонну розмову з головою Об’єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі. Йшлося про подальші плани ЗСУ щодо визволення української території, передає УНН.

Цитата

"Розповів про обстановку на фронті, подальші плани Збройних Сил щодо визволення української території, і про можливі дії противника.

Приділили увагу питанню постачання озброєння, військової техніки і боєприпасів. Серед пріоритетних потреб - далекобійні снаряди", - написав Залужний у Telegram.

Додамо

Крім того, Головнокомандувач ЗСУ поінформував про масовані ворожі атаки крилатими і балістичними ракетами, ударними безпілотниками та керованими авіабомбами.

"Важливо працювати над посиленням протиповітряної оборони України за рахунок додаткових систем та винищувачів F-16. Домовилися підтримувати діалог і надалі", - резюмував Залужний.

Нагадаємо

США оголосили про новий пакет військової допомоги Україні на суму 300 млн доларів. У нього увійшли ЗРК Avenger, ракети повітря — земля Zuni, а також боєприпаси для Patriot та HIMARS.

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