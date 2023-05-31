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Залужный и Милли обсудили планы ВСУ по освобождению украинской территории

Киев • УНН

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КИЕВ. 31 мая. УНН. Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный провел телефонный разговор с председателем Объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли. Речь шла о дальнейших планах ВСУ по освобождению украинской территории, передает УНН.

Цитата

"Рассказал об обстановке на фронте, дальнейших планах Вооруженных Сил по освобождению украинской территории, и о возможных действиях противника.

Уделили внимание вопросу поставки вооружения, военной техники и боеприпасов. Среди приоритетных потребностей - дальнобойные снаряды", - написал Залужный в Telegram.

Добавим

Кроме того, Главнокомандующий ВСУ проинформировал о массированных вражеских атаках крылатыми и баллистическими ракетами, ударными беспилотниками и управляемыми авиабомбами.

"Важно работать над усилением противовоздушной обороны Украины за счет дополнительных систем и истребителей F-16. Договорились поддерживать диалог и в дальнейшем", - резюмировал Залужный.

Напомним

США объявили о новом пакете военной помощи Украине на сумму 300 млн долларов. В него вошли ЗРК Avenger, ракеты воздух — земля Zuni, а также боеприпасы для Patriot и HIMARS.

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