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Боєприпаси для Patriot, HIMARS та ЗРК Avenger: США оголосили черговий пакет військової допомоги для України

Боєприпаси для Patriot, HIMARS та ЗРК Avenger: США оголосили черговий пакет військової допомоги для України

Київ • УНН

 • 504091 перегляди

КИЇВ. 31 травня. УНН. США оголосили про новий пакет військової допомоги Україні на суму 300 млн доларів. У нього увійшли ЗРК Avenger, ракети повітря — земля Zuni, а також боєприпаси для Patriot та HIMARS, передає УНН із посиланням на повідомлення Пентагону.

Цитата

"Сьогодні Міністерство оборони оголосило про додаткову безпекову допомогу для задоволення критичних потреб України в сфері безпеки та оборони", - йдеться у повідомленні.

Новий пакет допомоги "містить артилерію, засоби протитанкової боротьби та боєприпаси, включаючи десятки мільйонів боєприпасів до стрілецької зброї, вартістю до 300 мільйонів доларів, щоб допомогти Україні продовжувати захищати свою суверенну територію".

Деталі

За даними Пентагону, можливості цього пакету включають:

• додаткові боєприпаси для ЗРК «Patriot»;

• ракети ППО AIM-7;

• системи ППО «Avenger»;

• Зенітні комплекси Stinger;

• додаткові боєприпаси для ракетно-артилерійських систем високої мобільності (HIMARS);

• артилерійські снаряди калібру 155 мм і 105 мм;

• танкові боєприпаси калібру 105 мм;

• Високоточні авіаційні боєприпаси;

• авіаційні ракети Zuni;

• боєприпаси для безпілотних літальних систем;

• протитанкові системи АТ-4;

• Понад 30 мільйонів патронів до стрілецької зброї;

• обладнання та системи для розмінування;

• підривні боєприпаси для прибирання перешкод;

• Прилади нічного бачення;

• Запчастини, генератори та інше польове обладнання.

"Сполучені Штати продовжуватимуть працювати зі своїми союзниками та партнерами, щоб забезпечити Україну можливостями для задоволення її безпосередніх потреб на полі бою та довгострокових потреб у допомозі у сфері безпеки", - резюмували у Пентагоні.

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