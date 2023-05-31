Боеприпасы для Patriot, HIMARS и ЗРК Avenger: США объявили очередной пакет военной помощи для Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 31 мая. УНН. США объявили о новом пакете военной помощи Украине на сумму 300 млн долларов. В него вошли ЗРК Avenger, ракеты воздух — земля Zuni, а также боеприпасы для Patriot и HIMARS, передает УНН со ссылкой на сообщение Пентагона.
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"Сегодня Министерство обороны объявило о дополнительной помощи по безопасности для удовлетворения критических потребностей Украины в сфере безопасности и обороны", - говорится в сообщении.
Новый пакет помощи "содержит артиллерию, средства противотанковой борьбы и боеприпасы, включая десятки миллионов боеприпасов к стрелковому оружию, стоимостью до 300 миллионов долларов, чтобы помочь Украине продолжать защищать свою суверенную территорию".
Детали
По данным Пентагона, возможности этого пакета включают:
• дополнительные боеприпасы для ЗРК «Patriot»;
• ракеты ПВО AIM-7;
• системы ПВО «Avenger»;
• зенитные комплексы Stinger;
• дополнительные боеприпасы для ракетно-артиллерийских систем высокой мобильности (HIMARS);
• артиллерийские снаряды калибра 155 мм и 105 мм;
• танковые боеприпасы калибра 105 мм;
• Высокоточные авиационные боеприпасы;
• авиационные ракеты Zuni;
• боеприпасы для беспилотных летательных систем;
• противотанковые системы АТ-4;
• Более 30 миллионов патронов к стрелковому оружию;
• оборудование и системы для разминирования;
• подрывные боеприпасы для уборки препятствий;
• приборы ночного видения;
• Запчасти, генераторы и другое полевое оборудование.
"Соединенные Штаты будут продолжать работать со своими союзниками и партнерами, чтобы обеспечить Украину возможностями для удовлетворения ее непосредственных потребностей на поле боя и долгосрочных потребностей в помощи в сфере безопасности", - резюмировали в Пентагоне.