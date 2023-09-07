Залужний провів розмову з начальником Об'єднаного штабу ЗС Франції: обговорили потреби українських бійців
Київ • УНН
КИЇВ. 7 вересня. УНН. Головнокомандувач Збройних Сил України генерал Валерій Залужний повідомив, що провів телефонну розмову з начальником Об‘єднаного штабу Збройних Сил Франції генералом армії Тьєрі Бюркаром. Вони обговорили поточну обстановку в зоні бойових дій, а також потреби українських бійців, інформує УНН.
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Головнокомандувач зазначив, що розповів французькому колезі про всі напрямки, де тривають оборонні та наступальні операції України. Крім цього, він відзначив стійкість та героїзм українських воїнів, які відбивають атаки росіян та "попри щільність ворожих інженерних загороджень, кратну перевагу противника у повітрі, живій силі, артилерії та снарядах, продовжують просуватися вперед".
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"У розмові з генералом Бюркаром окремо зупинилися на потребах українського війська та на питанні підготовки наших військовослужбовців на території Франції. Подякував союзникам за підтримку, домовилися залишатися на зв'язку та спільно докладати зусиль задля деокупації України", - заявив Залужний.
Нагадаємо
Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний провів телефонну розмову з головою Об'єднаного комітету начальників штабів США, генералом Марком Міллі, під час якої проінформував про ситуацію на лінії фронту та плани російських загарбників.