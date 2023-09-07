Залужный провел разговор с начальником Объединенного штаба ВС Франции: обсудили потребности украинских бойцов

Детали

Главнокомандующий отметил, что рассказал французскому коллеге обо всех направлениях, где продолжаются оборонительные и наступательные операции Украины. Кроме этого, он отметил стойкость и героизм украинских воинов, которые отражают атаки россиян и "несмотря на плотность вражеских инженерных заграждений, кратное преимущество противника в воздухе, живой силе, артиллерии и снарядах, продолжают продвигаться вперед".

Цитата

"В разговоре с генералом Бюркаром отдельно остановились на потребностях украинского войска и на вопросе подготовки наших военнослужащих на территории Франции. Поблагодарил союзников за поддержку, договорились оставаться на связи и совместно прилагать усилия для деоккупации Украины", - заявил Залужный.

Напомним

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный провел телефонный разговор с председателем Объединенного комитета начальников штабов США, генералом Марком Милли, во время которого проинформировал о ситуации на линии фронта и планах российских захватчиков.