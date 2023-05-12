Залужний про протидію більшій армії: ми вимушені були за рахунок залишення певної частини території відтягувати рф

Цитата

«Не потрібно досить поверхнево ставитися до діяльності зс росії, все ж таки вони завдали нам суттєвої шкоди і продовжують завдавати, щоденно гинуть наші люди. Але разом з тим, нам необхідно було аналізувати й передбачати їхній майбутній порядок дій і якимось чином готуватися до цього», - сказав Залужний.

Залужний також зазначив, що велика різниця в військовому, економічному та людському потенціалі між росією та Україною, спонукало військове керівництво України до відповідних рішень.

«Увесь комплекс навчань, який ми проводили, весь комплекс задумів, який ми розглянули, наштовхнули нас на думку, що у нас є єдиний варіант, який може в даній ситуації спрацювати. Цей варіант полягав в тому, що ми мали у найкоротший термін завдати противнику максимальних втрат, випустити з нього кров, для того, щоб він відмовився від подальших дій на більшій території України. І це спрацювало. Ми вимушені були навіть за рахунок залишення певної частини території відтягувати противника, відтягувати його тили, відтягувати резерви і просто палити його в тих місцях де техніка зупинялася і чекала поки через дві доби приїдуть до них заправитися», - розповів Залужний.

Доповнення

Залужний сподівається, що з часом основою перемоги стане не лише героїзм українців, а й використання передових технологій.