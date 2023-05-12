Залужный о противодействии большей армии: мы вынуждены были за счет оставления определенной части территории оттягивать рф

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«Не нужно достаточно поверхностно относиться к деятельности вс россии, все же они нанесли нам существенный вред и продолжают наносить, ежедневно гибнут наши люди. Но вместе с тем, нам необходимо было анализировать и предвидеть их будущий порядок действий и каким-то образом готовиться к этому», - сказал Залужный.

Залужный также отметил, что большая разница в военном, экономическом и человеческом потенциале между россией и Украиной, побудило военное руководство Украины к соответствующим решениям.

«Весь комплекс учений, который мы проводили, весь комплекс замыслов, который мы рассмотрели, натолкнули нас на мысль, что у нас есть единственный вариант, который может в данной ситуации сработать. Этот вариант заключался в том, что мы должны были в кратчайшие сроки нанести противнику максимальные потери, выпустить из него кровь, для того, чтобы он отказался от дальнейших действий на большей территории Украины. И это сработало. Мы вынуждены были даже за счет оставления определенной части территории оттягивать противника, оттягивать его тылы, оттягивать резервы и просто жечь его в тех местах, где техника останавливалась и ждала пока через двое суток приедут к ним заправиться», - рассказал Залужный.

Дополнение

Залужный надеется, что со временем основой победы станет не только героизм украинцев, но и использование передовых технологий.