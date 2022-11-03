Залужний повернув доступ до свого Instagram, який сьогодні зламали хакери та відреагував
Київ • УНН
КИЇВ. 3 листопада. УНН. Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний відновив доступ до свого Instagram, який сьогодні зламали хакери та прокоментував злом, інформує УНН.
Цитата
"Цинічні тварюки не мають жодних моральних обмежень! Будучи безсилими проти нас на фронті, вони б'ють по нашим дітям і сім'ям. Найпростіше - зламати мій приватний Інстаграм, який не пов'язаний із професійною діяльністю, де лише діти і родинні фото. І головне - похизуватися цим. Замість дітей і сім'ї, показати себе - вбивць. Цей випадок вкотре доводить, що орків треба знищити! Ми вб'ємо їх усіх! Наші діти їх знатимуть, на жаль, не з казок як абсолютне зло, з яким треба боротися", - написав Залужний.
Контекст
Хакери зламали Instagram-акаунт головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. На сторінці Залужного з'явилася публікація із підписом: "Telegram-канал "Джокер днр" зламав систему управління військами Delta". На аватарку хакери встановили фото з путіним на ведмеді.
Нагадаємо
У липні цього року УНН писав, що невідомі створили фейковий Twitter-акаунт Валерія Залужного.