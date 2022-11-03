Залужный вернул доступ к своему Instagram, который сегодня взломали хакеры и отреагировал

Цитата

"Цинические твари не имеют никаких моральных ограничений! Будучи бессильными против нас на фронте, они бьют по нашим детям и семьям. Проще всего - сломать мой частный Инстаграм, который не связан с профессиональной деятельностью, где только дети и семейные фото. И главное - похвастаться этим. Вместо детей и семьи, показать себя - убийц. Этот случай еще раз доказывает, что орков надо уничтожить! Мы убьем их всех! Наши дети их будут знать, к сожалению, не из сказок как абсолютное зло, с которым нужно бороться", - написал Залужный.

Контекст

Хакеры сломали Instagram-аккаунт главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. На странице Залужного появилась публикация с подписью: "Telegram-канал "Джокер днр" сломал систему управления войсками Delta". На аватарку хакеры установили фото с путиным на медведе.

Напомним

В июле этого года УНН писал, что неизвестные создали фейковый Twitter-аккаунт Валерия Залужного.