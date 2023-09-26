Залужний - генералу Міллі: українські воїни не допустили втрати жодної позиції

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«Сьогодні провів підсумкову телефонну розмову з генералом Марком Міллі у його чинному статусі. Під час перемовин з боку партнерів був присутній генерал Чарльз Браун, який незабаром очолить Обʼєднаний комітет начальників штабів США. Домовилися продовжувати роботу задля посилення Збройних Сил України в боротьбі з російською агресією. Обговорили з партнерами ситуацію на фронті», - повідомив Залужний.

Також Залужний поінформував про перебіг оборонних та наступальних операцій.

«Обстановка контрольована. Наші воїни не допустили втрати жодної позиції. На деяких напрямках, незважаючи на шалений опір противника, продовжуємо рухатися вперед. Також розповів про основні потреби нашої армії - це засоби протиповітряної оборони, артилерія та боєприпаси», - розповів Залужний.

На завершення розмови він ще раз особисто та від імені українських солдатів і офіцерів подякував генералу Міллі за службу для України.

Доповнення

Сенат США більшістю голосів затвердив на посаду голови Об'єднаного комітету начальників штабів кандидатуру президента Джо Байдена - колишнього військового льотчика, генерала ВПС США Чарльза Брауна.