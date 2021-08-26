Залпова злива затопила одеські вулиці

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Складнощі з проїздом виникли, зокрема, на вулицях Черняховського, Тінистій, Небесної Сотні, Вільямса, Хімічній, Приморській і Газовому провулку. Вода залила приміщення магазинів і під'їзди будинків, на вулицях водостоки не змогли впоратися з такою великою кількістю опадів.

На проблемні ділянки виведена спецтехніка - 36 одиниць та 270 співробітників КП "Міські дороги". Крім того, також підтоплено знаменитий промринок "Сьомий кілометр" за містом. Там відкачують воду 4 помпи і пожежна машина.