Залпова злива затопила одеські вулиці

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17 березня, 19:38 • 103718 перегляди

Адміністрація Трампа розглядає можливість визнання українського Криму російською територією - ЗМІ

17 березня, 18:58 • 133077 перегляди

Український дрон, що може бити на 3 тис. км, пройшов випробування - Зеленський

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17 березня, 14:49 • 191827 перегляди

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"

17 березня, 13:49 • 161279 перегляди

У ЄС обговорюють деталі нової допомоги для України на 40 млрд євро, проробили ще певну роботу у цьому напрямку - Каллас

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17 березня, 12:39 • 159198 перегляди

Оскарження інвалідності: в МОЗ розповіли, скільки фахівців залучили до роботи Центру оцінювання функціонального стану особи

17 березня, 09:48 • 164745 перегляди

ЄС схвалив виділення Україні майже 3,5 млрд євро третього траншу по Ukraine Facility

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17 березня, 09:17 • 181127 перегляди

Політолог оцінив сценарії щодо можливості припинення вогню рф

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17 березня, 06:50 • 150395 перегляди

Астрологічний Новий рік у поєднанні з коридором затемнень: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 17 - 23 березня

17 березня, 05:23 • 159533 перегляди

Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

15 березня, 19:03 • 176206 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

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КИЇВ. 26 серпня. УНН. У результаті залпової зливи 26 серпня в Одесі затоплені вулиці в різних частинах міста, передає УНН.

Деталі

Складнощі з проїздом виникли, зокрема, на вулицях Черняховського, Тінистій, Небесної Сотні, Вільямса, Хімічній, Приморській і Газовому провулку. Вода залила приміщення магазинів і під'їзди будинків, на вулицях водостоки не змогли впоратися з такою великою кількістю опадів.

На проблемні ділянки виведена спецтехніка - 36 одиниць та 270 співробітників КП "Міські дороги". Крім того, також підтоплено знаменитий промринок "Сьомий кілометр" за містом. Там відкачують воду 4 помпи і пожежна машина.

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