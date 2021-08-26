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Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
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Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

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Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

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3 марта, 04:20 • 137412 просмотра

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2 марта, 18:35 • 200173 просмотра

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Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить
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Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне
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Залповый ливень затопил одесские улицы

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КИЕВ. 26 августа. УНН. В результате залпового ливня 26 августа в Одессе затоплены улицы в разных частях города, передает УНН.

Детали

Сложности с проездом возникли, в частности, на улицах Черняховского, Тенистой, Небесной Сотни, Вильямса, Химической, Приморской и Газовом переулке. Вода залила помещения магазинов и подъезды домов, на улицах водостоки не смогли справиться с таким большим количеством осадков.

На проблемные участки выведена спецтехника — 36 единиц и 270 сотрудников КП “Городские дороги”. Кроме того, также подтоплен знаменитый промрынок “Седьмой километр” за городом. Там откачивают воду 4 помпы и пожарная машина.

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