Залізницю Баку-Тбілісі-Карс відкриють наприкінці червня
Київ • УНН
КИЇВ. 28 березня. УНН. Церемонія відкриття міждержавної залізниці Баку-Тбілісі-Карс (БТК), яка допоможе налагодити безперервне залізничне сполучення між Європою і Китаєм, відбудеться наприкінці червня, передає УНН з посиланям на Trend.
"При використанні альтернативних маршрутів, наприклад, по території Росії чи Ірану, а також при морської перевалки вантажів потрібно 45-60 днів для забезпечення вантажоперевезень з Китаю в Європу. А за допомогою БТК вантажі з Китаю потраплять в Європу через 12-15 днів. Перевезення вантажів по БТК потребує близько третини часу, що витрачається при перевалці вантажів іншими маршрутами, що є справжньою революцією в сфері логістики", - заявив міністр транспорту, судноплавства і комунікацій Туреччини Ахмет Арслан.
Він зазначив, що залізничні вантажоперевезення по БТК будуть здійснюватися дизельними локомотивами.
За словами А.Арслана, БТК також внесе важливий вклад в розвиток турецької торгівлі.
"Обсяг вантажоперевезень турецькими залізницями сьогодні становить 26,5 млн. тонн на рік. У той час, як один лише Казахстан забезпечить щорічний додатковий обсяг у 10 млн. тонн вантажів, що будуть перевозитися по БТК. В цілому, з введенням в дію БТК обсяги вантажоперевезень по турецьким залізницям збільшаться вдвічі", - зазначив міністр.
Нагадаємо, що залізницю БТК будують на основі азербайджано-грузино-турецького міждержавної угоди. Максимальний обсяг вантажоперевезень по коридору БТК прогнозується на рівні 17 млн. тонн вантажів на рік. На початковому етапі цей показник буде перебувати на рівні 1 млн. пасажирів та 6,5 млн. тонн вантажів.
Як повідомляв УНН, 7 листопада 2016 року віце-прем'єр-міністр Г.Зубко заявив, що Україна має закріпити першість серед країн Європи на "Шовковому шляху".