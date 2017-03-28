Железную дорогу Баку-Тбилиси-Карс откроют в конце июня

"При использовании альтернативных маршрутов, например, по территории России или Ирана, а также при морской перевалке грузов нужно 45-60 дней для обеспечения грузоперевозок из Китая в Европу. А с помощью БТК грузы из Китая попадут в Европу через 12-15 дней. Перевозка грузов по БТК требует около трети времени, затрачиваемого при перевалке грузов другими маршрутами, что является настоящей революцией в сфере логистики", - заявил министр транспорта, судоходства и коммуникаций Турции Ахмет Арслан.

Он отметил, что железнодорожные грузоперевозки по БТК будут осуществляться дизельными локомотивами.

По словам А.Арслана, БТК также внесет важный вклад в развитие турецкой торговли.

"Объем грузоперевозок турецкими железными дорогами сегодня составляет 26,5 млн. тонн в год. В то время, как один только Казахстан обеспечит ежегодный дополнительный объем в 10 млн. тонн грузов, которые будут перевозиться по БТК. В целом, с введением в действие БТК объемы грузоперевозок по турецким железным дорогам увеличатся вдвое", - отметил министр.

Напомним, что железную дорогу БТК строят на основе азербайджано-грузино-турецкого межгосударственного соглашения. Максимальный объем грузоперевозок по коридору БТК прогнозируется на уровне 17 млн. тонн грузов в год. На начальном этапе этот показатель будет находиться на уровне 1 млн. пассажиров и 6,5 млн. тонн грузов.

Как сообщал УНН, 7 ноября 2016 вице-премьер-министр Г.Зубко заявив, что Украина должна закрепить первенство среди стран Европы на "Шелковом пути".