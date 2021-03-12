Залізничники попередили про акцію супротиву керівництву "Укрзалізниці" 31 березня
Київ • УНН
КИЇВ. 12 березня. УНН. 31 березня відбудеться попереджувальна акція залізничників “робота за правилами”. Про це повідомила Профспілка залізничників і транспортних будівельників, передає УНН.
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“З цього приводу Голова профспілки В.Бубняк поінформував в офіційних листах Президента України, Уряд, Тимчасову слідчу комісію Верховної Ради з питань перевірки та оцінки стану АТ „Укрзалізниця“ і Наглядову раду Товариства та запропонував провести найближчим часом зустріч з представниками трудових колективів для вирішення висунутих вимог”, — йдеться у заяві.
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Також там зауважено, що керівництво “УЗ” ігнорує вимоги залізничників.
“З 15 березня у виробничих підрозділах розпочнеться підготовча робота — вручення адміністрації актів, рапортів і докладних записок щодо порушень трудового законодавства, ПТЕ, законодавства з охорони праці, інструкцій, що обумовлюють безпеку руху поїздів”, — повідомили залізничники.
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У 2020 році правління “Укрзалізниці” не виконало фінансовий план на 25 млрд грн (чверть із запланованих). При цьому правлінням значно були зменшені тарифи на вантажоперевезення — основне джерело доходу держкомпанії, що також спричинило дефіцит коштів. Відповідальний за вантажоперевезення Іраклі Езугбая вчора, 11 березня, подав у відставку.
Тим часом в парламенті активно веде роботу Тимчасова слідча комісія з оцінки критичного стані “Укрзалізниці”. На останньому засіданні члени ТСК дали доручення спостережній раді УЗ, міністру інфраструктури Владиславу Криклію і Прем’єр-міністру Денису Шмигалю дати оцінку компетентності нинішнього правління держкомпанії.