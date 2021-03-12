Железнодорожники предупредили об акции сопротивления руководству "Укрзализныци" 31 марта

Цитата

“По этому поводу Председатель профсоюза В.Бубняк сообщил в официальных письмах Президенту Украины, Правительству, Временной следственной комиссии Верховной Рады по вопросам проверки и оценки состояния АО „Укрзализныця“ и Наблюдательному совету Общества и предложил провести в ближайшее время встречу с представителями трудовых коллективов для решения выдвинутых требований”, — говорится в заявлении.

Детали

Также там отмечено, что руководство “УЗ” игнорирует требования железнодорожников.

“С 15 марта в производственных подразделениях начнется подготовительная работа — вручение администрации актов, рапортов и подробных записок о нарушениях трудового законодательства, ПТЭ, законодательства по охране труда, инструкций, обусловливающих безопасность движения поездов”, — сообщили железнодорожники.

Дополнение

В 2020 году правление “Укрзализныци” не выполнило финансовый план на 25 млрд грн (четверть из запланированных). При этом правлением значительно были уменьшены тарифы на грузоперевозки — основной источник дохода госкомпании, что также повлекло дефицит средств. Ответственный за грузоперевозки Иракли Эзугбая вчера, 11 марта, подал в отставку.

Между тем в парламенте активно ведет работу Временная следственная комиссия по оценке критического состояния “Укрзализныци”. На последнем заседании члены ВСК дали поручение наблюдательному совету УЗ, министру инфраструктуры Владиславу Криклию и Премьер-министру Денису Шмыгалю дать оценку компетентности нынешнего правления госкомпании.