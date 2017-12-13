Залишки ракети комплексу "Точка-У" знайшли у лісі на Луганщині

У вівторок 12 грудня до рятувальників надійшло повідомлення від співробітника Станично-Луганського Державного лісомисливського господарства про виявлення в лісовому масиві біля с.Нижнє Тепле невстановленого предмета, схожого на артилерійський снаряд.

До місця виклику негайно направили піротехнічну групу. Піротехніки встановили, що виявлений предмет — це залишки ракети комплексу “Точка-У”.

“Роботи по розмінуванню ускладнювались наявністю в залишках ракети вибухової речовини — тротилу у кількості близько 160 кг. Роботи по розмінуванню зайняли близько трьох годин”, — повідомили в управлінні ДСНС.

Як повідомляв УНН, 12 грудня японський уряд передав МВС України автомобіля та обладнання для підрозділів ДСНС, які займаються розмінуванням.