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Остатки ракеты комплекса "Точка-У" нашли в лесу Луганской области

Остатки ракеты комплекса "Точка-У" нашли в лесу Луганской области

Киев  •  УНН

 • 31467 просмотра

КИЕВ. 13 декабря. УНН. В лесу в Луганской области нашли остатки ракеты комплекса "Точка-У" с около 160 кг тротила, работы по разминированию продолжались около трех часов. Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС в Луганской области, передает УНН.

Во вторник 12 декабря к спасателям поступило сообщение от сотрудника Станично-Луганского Государственного лесоохотничьего хозяйства об обнаружении в лесном массиве возле с.Нижнее Теплое неустановленного предмета, похожего на артиллерийский снаряд.

К месту вызова немедленно направили пиротехническую группу. Пиротехники установили, что обнаруженный предмет - это остатки ракеты комплекса "Точка-У".

"Работы по разминированию усложнялись наличием в остатках ракеты взрывчатого вещества - тротила в количестве около 160 кг. Работы по разминированию заняли около трех часов", - сообщили в управлении ГСЧС.

Как сообщал УНН 12 декабря японское правительство передало МВД Украины автомобили и оборудование для подразделений ГСЧС, которые занимаются разминированием.

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