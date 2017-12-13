Остатки ракеты комплекса "Точка-У" нашли в лесу Луганской области
Киев • УНН
КИЕВ. 13 декабря. УНН. В лесу в Луганской области нашли остатки ракеты комплекса "Точка-У" с около 160 кг тротила, работы по разминированию продолжались около трех часов. Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС в Луганской области, передает УНН.
Во вторник 12 декабря к спасателям поступило сообщение от сотрудника Станично-Луганского Государственного лесоохотничьего хозяйства об обнаружении в лесном массиве возле с.Нижнее Теплое неустановленного предмета, похожего на артиллерийский снаряд.
К месту вызова немедленно направили пиротехническую группу. Пиротехники установили, что обнаруженный предмет - это остатки ракеты комплекса "Точка-У".
"Работы по разминированию усложнялись наличием в остатках ракеты взрывчатого вещества - тротила в количестве около 160 кг. Работы по разминированию заняли около трех часов", - сообщили в управлении ГСЧС.
Как сообщал УНН 12 декабря японское правительство передало МВД Украины автомобили и оборудование для подразделений ГСЧС, которые занимаются разминированием.