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Закуплене для центра дитячої нейрохірургії сучасне обладнання врятувало майже 300 життів – Поворозник

Закуплене для центра дитячої нейрохірургії сучасне обладнання врятувало майже 300 життів – Поворозник

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 лютого. УНН. Із 2018 року у Київському міському центрі дитячої нейрохірургії здійснено близько 300 оперативних втручань із використанням мікрохірургічної техніки. Їх проводили дітям, у яких виявили патологічні процеси головного та спинного мозку. Про це повідомив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник під час робочого візиту до медичного закладу, передає УНН з посиланням на КМДА. 

За його словами, центр було створено у 2010 році для покращення надання нейрохірургічної допомоги, розширення її спектру при різних невідкладних станах у дітей та забезпечення надання планової нейрохірургічної допомоги з метою попередження та зменшення ускладнень як у ранньому, так й у віддаленому періодах захворювань ЦНС (Центральної нервової системи). За рік до Центру звертається близько 11 тис. пацієнтів.

"Минулого року у центрі для оперативних втручань почали використовувати сучасний операційний мікроскоп, який придбано за бюджетні кошти. Це досить дороговартісне обладнання, яке коштує понад 15 млн грн. Завдяки цьому обладнанню лікарі можуть проводити операції новонародженим із вродженими вадами розвитку та дітям із захворюваннями і травмами головного та спинного мозку. Особливо ефективно використання мікроскопу при онкологічних процесах нервової системи. Мікротехніка дає можливість уникнути пошкодження здорових відділів мозку і радикально видалити новоутворення. При цьому зберігаються рухові та мовні функції, що, безумовно, покращує якість життя пацієнта", – зазначив Микола Поворозник.

За його словами, протягом року 10-15 пацієнтів змушені були звертатись за допомогою в закордонні клініки, що потребувало значних економічних затрат для сімей із хворими дітками та тягло за собою інші проблеми та незручності.

"Часто важкий стан дитини не дозволяв її перевести в інший медзаклад для проведення оперативного втручання, а неможливість виконати оперативне втручання за відсутності мікроскопу, на жаль, іноді приводила до летальних випадків", – підкреслив Микола Поворозник.

Він розповів, що наразі лікарі повністю оволоділи технікою виконання оперативних втручань.

"Сучасне обладнання і майстерність лікарів дозволили значно покращили результати оперативних втручань та зменшити кількість ускладнень маже на 80%. Одне з таких ускладнень – це крововтрата. Окрім того, мікротехніка дозволяє зменшити травмування здорових ділянок мозку, що, у свою чергу, дає можливість уникнути тяжких неврологічних розладів після операцій. При виявленні судинних патологій (інсультах при розриві аневризм чи мальформацій) у дітей, виконання операцій без застосування мікроскопу неможливе, як і перевезення таких пацієнтів в інші установи у зв’язку із тяжкістю стану", – пояснив Микола Поворозник.

Він зазначив, що нейрохірургія – це найбільш складна медична спеціальність. Враховуючи те, що хірургічні втручання проводяться на центральній та периферичній нервовій системі та потребують наявності спеціалізованого обладнання, придбання такого класу мікроскопу дало можливість надавати нейрохірургічну допомогу згідно зі світовими стандартами.

Микола Поворозник окремо наголосив, що аналогічного обладнання в Україні немає.

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