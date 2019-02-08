Закупленное для центра детской нейрохирургии современное оборудование спасло почти 300 жизней - Поворозник

По его словам, центр был создан в 2010 году для улучшения предоставления нейрохирургической помощи, расширение ее спектра при различных неотложных состояниях у детей и обеспечения предоставления плановой нейрохирургической помощи в целях предупреждения и уменьшения осложнений как в раннем, так и в отдаленном периодах заболеваний ЦНС (Центральной нервной системы). За год в Центр обращается около 11 тыс. Пациентов.

"В прошлом году в центре для оперативных вмешательств начали использовать современный операционный микроскоп, который приобретен за бюджетные средства. Это достаточно дорогостоящее оборудование, которое стоит более 15 млн грн. Благодаря этому оборудованию врачи могут проводить операции новорожденным с врожденными пороками развития и детям с заболеваниями и травмами головного и спинного мозга. Особенно эффективно использование микроскопа при онкологических процессах нервной системы. Микротехника дает возможность избежать повреждения здоровых отделов мозга и советов икально удалить новообразования. При этом сохраняются двигательные и речевые функции, что, безусловно, улучшает качество жизни пациента ", - отметил Николай Поворозник.

По его словам, в течение года 10-15 пациентов вынуждены были обращаться за помощью в зарубежные клиники, что требовало значительных экономических затрат для семей с больными детьми и влекло за собой другие проблемы и неудобства.

"Часто тяжелое состояние ребенка не позволял ее перевести в другой медучреждение для проведения оперативного вмешательства, а невозможность выполнить оперативное вмешательство при отсутствии микроскопа, к сожалению, иногда приводила к летальному исходу", - подчеркнул Николай Поворозник.

Он рассказал, что сейчас врачи полностью овладели техникой выполнения оперативных вмешательств.

"Современное оборудование и мастерство врачей позволили значительно улучшили результаты оперативных вмешательств и уменьшить количество осложнений мажет на 80%. Одно из таких осложнений - это кровопотеря. Кроме того, Микротехника позволяет уменьшить травмирования здоровых участков мозга, что, в свою очередь, дает возможность избежать тяжелых неврологических расстройств после операций. при выявлении сосудистых патологий (инсультах при разрыве аневризм или мальформаций) у детей, выполнения операций без применения микроскопа невозможно, как и перевозки таких пациентов в и нши учреждения в связи с тяжестью состояния ", - пояснил Николай Поворозник.

Он отметил, что нейрохирургия - это наиболее сложная медицинская специальность. Учитывая, что хирургические вмешательства проводятся на центральной и периферической нервной системе и требуют наличия специализированного оборудования, приобретение такого класса микроскопа позволило предоставлять нейрохирургическую помощь согласно мировым стандартам.

Николай Поворозник отдельно подчеркнул, что аналогичного оборудования в Украине нет.