Закритий показ за мільйон гривень для "Хартії": у Театрі Франка відбувся благодійний показ вистави "Слуга двох панів"

Благодійний показ вистави "Слуга двох панів" відбувся в Національному академічному драматичному театрі імені Івана Франка в Києві.

Виставу режисера Давида Петросяна провели з благодійною метою – для підтримки військових 13-ї бригади Національної гвардії України "Хартія". Фонд "МХП-Громаді" придбав благодійний лот за один мільйон гривень під час аукціону до другої річниці 13-ї бригади Національної гвардії України "Хартія".

Це була чудова нагода не лише провести теплий вечір у колі друзів, а й зробити важливий внесок у спільну справу – підтримку наших воїнів, які щодня виборюють свободу й майбутнє України. Мистецтво надихає, а спільна справа об'єднує. Саме тому ми вирішили підтримати бригаду "Хартія" таким способом – через подію, яка поєднала культуру та волонтерство. Для нас це не разовий жест, а частина довготривалої, системної допомоги нашим захисникам. Разом ми сильніші - каже Олександр Пахолюк, директор Благодійного фонду «МХП-Громаді».

"Слуга двох панів" – дотепна комедія у стилі "дель-арте" про слугу, який намагається служити одразу двом господарям і весь час потрапляє в кумедні ситуації. Це яскрава вистава з живою музикою та динамічною грою акторів, що надихає глядачів у залі жити, боротися, перемагати.

Сьогодні кожен з нас має бути частиною великої боротьби за життя і свободу. Формула єдина - на фронті, або для фронту. Наша боротьба – у щоденних діях, донатах, зборах, благодійних виставах. Допомога армії – це не жест доброї волі, це обов’язок гідності. Ми не маємо права втомлюватись, маємо йти тільки вперед - говорить Євген Нищук, генеральний директор Театру Франка.

Отримані кошти вже спрямували на закупівлю БпЛА FlyEye 3 – великого розвідувального дрона літакового типу, що значно посилить спроможності нашої бригади в аеророзвідці.

Виставу відвідали співробітники та партнери компанії МХП і Благодійного фонду "МХП-Громаді", представники "Хартії". Вступне слово на показі сказала молодший лейтенант "Хартії" Оксана Сироїд.

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"Хартія" – єдиний підрозділ Сил оборони України, що пройшов шлях від ДФТГ до бойової бригади. Бойовий шлях "Хартії" почався навесні 2022-го року під Харковом, коли в результаті українського контрнаступу російських окупантів витіснили за державний кордон. У березні 2023-го "Хартія" увійшла до лав Національної гвардії України, ставши основою 13-ї бригади оперативного призначення НГУ. Має бойовий досвід на Сватівському напрямку, у Серебрянському лісі та Бахмуті.У травні 2024 року "Хартія" зупинила повторний наступ РФ на Харків, зараз бригада захищає від окупантів Харківську область.

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