Закрытый показ за миллион гривен для "Хартии": в Театре Франко состоялся благотворительный показ спектакля "Слуга двух господ"

Благотворительный показ спектакля "Слуга двух господ" состоялся в Национальном академическом драматическом театре имени Ивана Франко в Киеве.

Спектакль режиссера Давида Петросяна провели с благотворительной целью – для поддержки военных 13-й бригады Национальной гвардии Украины "Хартия". Фонд "МХП-Громаде" приобрел благотворительный лот за один миллион гривен во время аукциона ко второй годовщине 13-й бригады Национальной гвардии Украины "Хартия".

Это была прекрасная возможность не только провести теплый вечер в кругу друзей, но и внести важный вклад в общее дело – поддержку наших воинов, которые ежедневно борются за свободу и будущее Украины. Искусство вдохновляет, а общее дело объединяет. Именно поэтому мы решили поддержать бригаду "Хартия" таким способом – через событие, которое объединило культуру и волонтерство. Для нас это не разовый жест, а часть долговременной, системной помощи нашим защитникам. Вместе мы сильнее - говорит Александр Пахолюк, директор Благотворительного фонда «МХП-Громаде».

"Слуга двух господ" – остроумная комедия в стиле "дель-арте" о слуге, который пытается служить сразу двум господам и все время попадает в забавные ситуации. Это яркий спектакль с живой музыкой и динамичной игрой актеров, вдохновляющий зрителей в зале жить, бороться, побеждать.

Сегодня каждый из нас должен быть частью большой борьбы за жизнь и свободу. Формула единственная - на фронте или для фронта. Наша борьба – в ежедневных действиях, донатах, сборах, благотворительных спектаклях. Помощь армии – это не жест доброй воли, это обязанность достоинства. Мы не имеем права уставать, должны идти только вперед - говорит Евгений Нищук, генеральный директор Театра Франко.

Полученные средства уже направили на закупку БпЛА FlyEye 3 – большого разведывательного дрона самолетного типа, что значительно усилит возможности нашей бригады в аэроразведке.

Спектакль посетили сотрудники и партнеры компании МХП и Благотворительного фонда "МХП-Громаде", представители "Хартии". Вступительное слово на показе сказала младший лейтенант "Хартии" Оксана Сыроид.

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"Хартия" – единственное подразделение Сил обороны Украины, прошедшее путь от ДФТГ до боевой бригады. Боевой путь "Хартии" начался весной 2022-го года под Харьковом, когда в результате украинского контрнаступления российские оккупанты вытеснили за государственную границу. В марте 2023-го "Хартия" вошла в ряды Национальной гвардии Украины, став основой 13-й бригады оперативного назначения НГУ. Имеет боевой опыт на Сватовском направлении, в Серебрянском лесу и Бахмуте. В мае 2024 года "Хартия" остановила повторное наступление РФ на Харьков, сейчас бригада защищает от оккупантов Харьковскую область.

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