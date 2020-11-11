Закриття торговельного представництва Росії в Україні: у МЗС пояснили ситуацію

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КИЇВ. 11 листопада. УНН. Уряд Російської Федерації закриває торговельні місії у зв’язку із денонсацією Україною угоди між урядами України і РФ про взаємне заснування торгових представництв від 1992 року. Про це у коментарі УНН сказала речниця Міністерства закордонних справ України Катерина Зеленко.

"Уряд Російської Федерації закриває торговельні місії у зв’язку із денонсацією Україною угоди між урядом України і урядом РФ про взаємне заснування торгових представництв від 1992 року", - пояснила Зеленко.

Вона нагадала, що 17 серпня 2020 року Кабінет Міністрів України ухвалив постанову №716 про денонсацію зазначеної угоди.

"Принагідно інформуємо, що з 2012 року Україна не має окремих торговельних місій за кордоном", - додала дипломат.

Нагадаємо, раніше сьогодні стало відомо, що уряд РФ вирішив закрити торгові представництва у Литві і в Україні.

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