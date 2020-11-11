Закрытие торгового представительства России в Украине: в МИДе объяснили ситуацию

"Правительство Российской Федерации закрывает торговые миссии в связи с денонсации Украиной соглашения между правительством Украины и правительством РФ о взаимном основании торговых представительств от 1992 года", - пояснила Зеленко.

Она напомнила, что 17 августа 2020 года Кабинет Министров Украины принял постановление №716 о денонсации указанного соглашения.

"Пользуясь случаем информируем, что с 2012 года Украина не имеет отдельных торговых миссий за рубежом", - добавила дипломат.

Напомним, ранее сегодня стало известно, что правительство РФ решило закрыть торговые представительства в Литве и в Украине.