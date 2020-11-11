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Росія вирішила закрити торгове представництво в Україні

Росія вирішила закрити торгове представництво в Україні

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 листопада. УНН. Уряд РФ вирішив закрити торгові представництва у Литві і в Україні. Відповідну постанову підписав прем'єр-міністр РФ Михайло Мішустін, передає УНН із посиланням на ТАСС.

"Уряд РФ ухвалює: ліквідувати торгове представництво Російської Федерації у Литовській Республіці, торгове представництво Російської Федерації в Україні", - йдеться у постанові.

За даними агентства, із пропозицією про закриття цих торгпредств у вересні виступив Мінпромторг.

Як говорилося у пояснювальній записці до проекту постанови, після закриття у РФ залишаться торгпредства у 58 країнах.

Як повідомляв УНН, Росія блокує доступ на територію окупованого Криму для міжнародних організацій.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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