Закриття шкіл не дасть бажаного результату у боротьбі з COVID-19 - державний санітарний лікар Києва

"Закриття шкіл не дасть бажаного результату у боротьбі з коронавірусом. Про це повідомив генеральний директор державної установи "Київський міський лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я України" – головний державний санітарний лікар міста Києва Сергій Чумак", - йдеться в повідомленні.

За словами Чумака, першочергове завдання – організувати безпечний процес навчання.

"Це своєчасне виявлення хворих, визначення та ізоляція контактних із хворими на коронавірус, забезпечення шкіл дезінфікуючими засобами та дотримання санітарних норм. Це наше спільне завдання з батьками та педагогами. Саме від їхньої уваги до стану здоров’я дітей та відповідальності залежить своєчасне виявлення симптомів захворювання у школярів та вчасна ізоляція. Такі заходи у першу чергу дозволять зменшити ризик інфікування інших учасників навчального процесу", – підкреслив Чумак.

В КМДА нагадують, що з 29 жовтня у столичних школах відновлено навчальний процес після канікул. Місто тримає ситуацію на контролі й оперативно ухвалює рішення щодо карантину в окремих школах чи про переведення окремих класів на дистанційне навчання.

Нагадаємо, у Києві зафіксовано новий антирекорд щодо кількості захворілих за добу на коронавірусну хворобу COVID-19 – 741 новий випадок, найбільше випадків зафіксовано у Деснянському районі столиці.