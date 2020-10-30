Закрытие школ не даст желаемого результата в борьбе с COVID-19 - государственный санитарный врач Киева

"Закрытие школ не даст желаемого результата в борьбе с коронавирусом. Об этом сообщил генеральный директор государственного учреждения "Киевский городской лабораторный центр Министерства здравоохранения Украины" - главный государственный санитарный врач города Киева Сергей Чумак", - говорится в сообщении.

По словам Чумака, первоочередная задача - организовать безопасный процесс обучения.

"Это своевременное выявление больных, определение и изоляция контактных с больными коронавирусом, обеспечение школ дезинфицирующими средствами и соблюдение санитарных норм. Это наша общая задача с родителями и педагогами. Именно от их внимания на состояния здоровья детей и ответственности зависит своевременное выявление симптомов заболевания у школьников и своевременная изоляция. Такие меры в первую очередь позволят уменьшить риск инфицирования других участников учебного процесса", - подчеркнул Чумак.

В КГГА напоминают, что с 29 октября в столичных школах возобновлен учебный процесс после каникул. Город держит ситуацию на контроле и оперативно принимает решения по карантину в отдельных школах или о переводе отдельных классов на дистанционное обучение.

Напомним, в Киеве зафиксирован новый антирекорд по количеству заболевших за сутки коронавирусной болезнью COVID-19 - 741 новый случай, больше всего случаев зафиксировано в Деснянском районе столицы.