Законопроекту про пенсійну реформу в Раді ще немає - спікер
Київ • УНН
КИЇВ. 29 травня. УНН. Законопроекту про пенсійну реформу в парламенті ще немає. Про це в ефірі "112 Україна" заявив голова Верховної Ради України Андрій Парубій, передає УНН.
"Пенсійна реформа, вже була представлена її концепція Прем'єр-міністром перед ВРУ, але самого документу, самого законопроекту ще немає в ВРУ", - сказав А.Парубій.
Він зазначив, що в парламенті також йдуть інтенсивні консультації щодо проведення медичної реформи.
Нагадаємо, 17 травня 2017 року уряд схвалив законопроект “Про внесення змін до пенсійної системи України”.
В.Гройсман заявив, що законопроект про пенсійну реформу буде презентований парламенту найближчим часом.