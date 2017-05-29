Законопроекта о пенсионной реформе в Раде еще нет - спикер
Киев • УНН
КИЕВ. 29 мая. УНН. Законопроекта о пенсионной реформе в парламенте еще нет. Об этом в эфире "112 Украина" заявил председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий, передает УНН.
“Пенсионная реформа, уже была представлена ее концепция Премьер-министром перед ВРУ, но самого документа, самого законопроекта еще нет в ВРУ”, — сказал А.Парубий.
Он отметил, что в парламенте также идут интенсивные консультации по проведению медицинской реформы.
Напомним, 17 мая 2017 года правительство одобрило законопроект “О внесении изменений в пенсионной системы Украины”.
В.Гройсман заявил, что законопроект о пенсионной реформе будет представлен парламенту в ближайшее время.