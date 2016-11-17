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Законопроект уряду щодо легалізації азартних ігор містить корупційні складові – Комітет ВР

Законопроект уряду щодо легалізації азартних ігор містить корупційні складові – Комітет ВР

Київ • УНН

 • 7871 перегляди

КИЇВ. 17 листопада. УНН. Урядовий проект Закону про детінізацію ринку азартних ігор (№4663) не відповідає вимогам антикорупційного законодавства. Такий висновок зробив антикорупційний Комітет Верховної Ради України, повідомляє УНН.

За даними членів Комітету, уряд подав до ВР законопроект, який є калькою попередньої ініціативи, а саме законопроекту № 3632 від 22.12.2015 року (доопрацьований), який 3 лютого 2016 року Комітетом було визнано корупційним, а сам законопроект — відкликано.

При цьому, уряд не усунув раніше виявлені Комітетом корупціогенні норми. Знов залишились положення, які надають контролюючому органу (в даному випадку йдеться про Мінфін) «через особисту “зацікавленість” чинити тиск на організатора азартних ігор».

“Законодавчі норми щодо необхідності тотального он-лайн контролю за фінансовими операціями у сфері провадження азартних ігор є корупціогенними, оскільки не містять чітких регулятивних (хоча би базових) умов та правил здійснення адміністративної процедури із функціонування Електронної системи державного моніторингу. Це, згідно планів, суб’єкта законодавчої ініціативи буде визначено потім Кабінетом Міністрів України та новим центральним органом виконавчої влади — Нацслужбою у сфері азартних ігор.

Законопроект не містить усього спектру детального державного контролю при регулюванні діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор, що дає можливість у подальшому його нормами маніпулювати на свою користь посадовими особами, в їх особистих інтересах і суб’єктів грального бізнесу. Законопроект необхідно відхилити”, — зазначено у Висновку антикорупційного Комітету ВР.

Нагадаємо, майже за рік це вже четверта спроба легалізувати азартні ігри в Україні. Колишнє керівництво Мінфіну у період 2015-2016 років тричі намагалося легалізувати азартні ігри завдяки аналогічним законопроектам. Однак усі вони були визнані лобістськими, корупційними і виписаними під конкретних осіб.

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