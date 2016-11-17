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Законопроект правительства по легализации азартных игр содержит коррупционные составляющие - Комитет ВР

Законопроект правительства по легализации азартных игр содержит коррупционные составляющие - Комитет ВР

Киев • УНН

 • 7871 просмотра

КИЕВ. 17 ноября. УНН. Правительственный проект Закона о детенизации рынка азартных игр (№4663) не соответствует требованиям антикоррупционного законодательства. Такой вывод сделал антикоррупционный комитет Верховной Рады Украины, сообщает УНН.

По данным членов Комитета, правительство подало в ВР законопроект, который является калькой предыдущей инициативы, а именно законопроекта № 3632 от 22.12.2015 года (доработанный), который 3 февраля 2016 года Комитетом был признан коррупционным, а сам законопроект - отозван.

При этом, правительство не устранило ранее выявленные Комитетом коррупциогенные нормы. Вновь остались положения, которые предоставляют контролирующему органу (в данном случае речь идет о Минфине) "из-за личной "заинтересованности" оказывать давление на организатора азартных игр".

"Законодательные нормы о необходимости тотального он-лайн контроля за финансовыми операциями в сфере проведения азартных игр являются коррупционными, поскольку не содержат четких регулятивных (хотя бы базовых) условий и правил осуществления административной процедуры по функционированию Электронной системы государственного мониторинга. Это, согласно планам, субъекта законодательной инициативы будет определено потом Кабинетом Министров Украины и новым центральным органом исполнительной власти - Нацслужбой в сфере азартных игр.

Законопроект не содержит всего спектра детального государственного контроля при регулировании деятельности в сфере организации и проведения азартных игр, что позволяет в дальнейшем его нормами манипулировать в свою пользу должностными лицами, в их личных интересах и субъектов игорного бизнеса. Законопроект необходимо отклонить", - говорится в заключении антикоррупционного Комитета ВР.

Напомним, почти за год это уже четвертая попытка легализовать азартные игры в Украине. Прежнее руководство Минфина в период 2015-2016 годов трижды пыталось легализовать азартные игры благодаря аналогичным законопроектам. Однако все они были признаны лоббистскими, коррупционными и выписанными под конкретных лиц.

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Украинские Национальные Новости

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