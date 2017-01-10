Законопроект щодо санкцій проти РФ включає в себе візові обмеження та заморожування активів - ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 10 січня. УНН. Законопроект американських сенаторів від Республіканської та Демократичної партій щодо санкцій проти Росії через кібератаки і дії в Сирії та Україні включає в себе візові обмеження і заморожування активів. Про це пише Reuters з посиланням на попередній варіант документа, передає УНН.
Згідно з попередньою версією законопроекту, візові обмеження і замороження активів будуть введені відносно тих осіб, які “були залучені в значимі дії, що підривають кібербезпеку громадської або приватної інфраструктури і демократичних інститутів”.
При цьому також планується введення санкцій відносно тих, хто проводив дії спільно з Міноборони або російськими розвідувальними службами, які могли вплинути на міжнародні компанії, які здійснюють свою діяльність в Росії.
Як повідомляв УНН, американські сенатори Бен Кардін і Емі Клобушар і конгресмени Еладжа Каммінгс і Ерік Сволвелл заявили, що внесли законопроекти, що передбачають створення незалежної комісії, метою якої буде розслідування іноземного втручання у вибори США.