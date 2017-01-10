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Законопроект о санкциях против РФ включает в себя визовые ограничения и замораживание активов - СМИ

Законопроект о санкциях против РФ включает в себя визовые ограничения и замораживание активов - СМИ

Киев • УНН

 • 6861 просмотра

КИЕВ. 10 января. УНН. Законопроект американских сенаторов от Республиканской и Демократической партий по санкциям против России из-за кибератаки и действия в Сирии и Украины включает в себя визовые ограничения и замораживание активов. Об этом пишет Reuters со ссылкой на предыдущий вариант документа, передает УНН.

Согласно предварительной версии законопроекта, визовые ограничения и замораживание активов будут введены в отношении тех лиц, которые "были вовлечены в значимые действия, подрывающие кибербезопасность общественной или частной инфраструктуры и демократических институтов".

При этом также планируется введение санкций в отношении тех, кто проводил действия совместно с Минобороны или российскими разведывательными службами, которые могли повлиять на международные компании, которые осуществляют свою деятельность в России.

Как сообщал УНН, американские сенаторы Бен Кардин и Эми Клобушар и конгрессмены Еладжа Каммингс и Эрик Сволвелл заявили, что внесли законопроекты, предусматривающие создание независимой комиссии, целью которой будет расследование иностранного вмешательства в выборы США.

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