Законопроект щодо ринку землі ймовірно розглянуть у Раді цього тижня – Милованов
Київ • УНН
КИЇВ. 13 січня. УНН. Міністр розвитку екноміки, торгівлі і сільського гсоподарства Тимофій Милованов заявив, що законопреокт щодо ринку землі ймовірно розглянуть у раді цього тижня. Про це він повідомив під час публічного обговорення земельної реформи, передає кореспондент УНН.
Відповідаючи на запитання коли очікувати розгляд законопроекту у Раді, Милованов відповів: “Навіть цього тижня є ймовірність, що ми його проведемо”.
За словами голови комітету з питань аграрної та земельної політики Миколи Сольського, комітет очікує, що законопроект буде розглянути найближчим часом.
“Проблем не очікується нових. Всі проблеми в наші країні старі. Всі методи в нашій країні старі. Да, будуть емоції, будуть демагогія і популізм. Це от всі проблеми, які супроводжують мене з вами в цій країні від часу народження”, — зазначив Сольський, відповідаючи на питання чи очікуються проблеми під час розгляду законопроекту щодо ринку землі.
Нагадаємо, за словами голови ВРУ Дмитра Разумкова, законопроект про запровадження ринку сільськогосподарської землі в Україні наразі не стоїть на порядку денному Верховної ради.