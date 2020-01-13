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Законопроект щодо ринку землі ймовірно розглянуть у Раді цього тижня – Милованов

Законопроект щодо ринку землі ймовірно розглянуть у Раді цього тижня – Милованов

Київ • УНН

 • 20061 перегляди

КИЇВ. 13 січня. УНН. Міністр розвитку екноміки, торгівлі і сільського гсоподарства Тимофій Милованов заявив, що законопреокт щодо ринку землі ймовірно розглянуть у раді цього тижня. Про це він повідомив під час публічного обговорення земельної реформи, передає кореспондент УНН.

Відповідаючи на запитання коли очікувати розгляд законопроекту у Раді, Милованов відповів: “Навіть цього тижня є ймовірність, що ми його проведемо”.

За словами голови комітету з питань аграрної та земельної політики Миколи Сольського, комітет очікує, що законопроект буде розглянути найближчим часом.

“Проблем не очікується нових. Всі проблеми в наші країні старі. Всі методи в нашій країні старі. Да, будуть емоції, будуть демагогія і популізм. Це от всі проблеми, які супроводжують мене з вами в цій країні від часу народження”, — зазначив Сольський, відповідаючи на питання чи очікуються проблеми під час розгляду законопроекту щодо ринку землі.

Нагадаємо, за словами голови ВРУ Дмитра Разумкова, законопроект про запровадження ринку сільськогосподарської землі в Україні наразі не стоїть на порядку денному Верховної ради.

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