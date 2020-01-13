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Законопроект о рынке земли вероятно рассмотрят в Раде на этой неделе - Милованов

Законопроект о рынке земли вероятно рассмотрят в Раде на этой неделе - Милованов

Киев  •  УНН

 • 20060 просмотра

КИЕВ. 13 января. УНН. Министр развития екномики, торговли и сельского гсоподарства Тимофей Милованов заявил, что законопреокт по рынку земли вероятно рассмотрят в Раде на этой неделе. Об этом он сообщил во время публичного обсуждения земельной реформы, передает корреспондент УНН.

Отвечая на вопрос когда будет рассмотрение законопроекта в Раде, Милованов ответил: “Даже на этой неделе есть вероятность, что мы его проведем”.

По словам председателя комитета по вопросам аграрной и земельной политики Николая Сольского, комитет ожидает, что законопроект будет рассмотреть в ближайшее время.

“Проблем не ожидается новых. Все проблемы в нашей стране старые. Все методы в нашей стране старые. Да, будут эмоции, будут демагогия и популизм. Это вот все проблемы, которые сопровождают меня с вами в этой стране от времени рождения”, — отметил Сольский, отвечая на вопрос ожидаются проблемы при рассмотрении законопроекта о рынке земли.

Напомним, по словам председателя ВРУ Дмитрия Разумкова, законопроект о введении рынка сельскохозяйственной земли в Украине пока не стоит на повестке дня Верховной Рады.

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