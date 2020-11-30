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Законопроект щодо підтримки бізнесу розглянуть цього тижня, якщо погодиться опозиція - Разумков

Законопроект щодо підтримки бізнесу розглянуть цього тижня, якщо погодиться опозиція - Разумков

Київ • УНН

 • 10119 перегляди

КИЇВ. 30 листопада. УНН. Цього тижня в стінах Верховної Ради можливий розгляд законопроектів Президента Володимира Зеленського щодо підтримки підприємців, для цього потрібна згода однієї з опозиційних фракцій. Про це заявив Голова Верховної Ради Дмитро Разумков на засіданні Погоджувальної ради у ВР, передає кореспондент УНН.

“Щодо законопроектів, пов’язаних з допомогою бізнесу, вони були внесені президентом держави на минулому тижні. Це пакет з трьох законопроектів, він охоплює роботу декількох комітетів. Також сьогодні зранку на зустрічі з представниками депутатських фракцій та груп ми їх проговорили, там є деякі аспекти, але в цілому майже всі погодились застосувати таку ж „ковідну“ процедуру. Єдине — ми чекаємо ще на відповідь від ОПЗЖ”, — сказав Разумков.

Він нагадав, що для того, щоб застосувати “ковідну” процедуру Ad hoc, потрібна підтримка всіх депутатських фракцій та груп.

“Тоді ми зможемо розглядати всі три законопроекти в стінах ВР цього тижня”, — заявив голова ВР.

Нагадаємо, минулого тижня у Верховній Раді зареєстрували президентський законопроект щодо підтримки суб’єктів господарювання та застрахованих осіб на період карантину.

Українські Національні Новини

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