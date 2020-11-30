Законопроект щодо підтримки бізнесу розглянуть цього тижня, якщо погодиться опозиція - Разумков

“Щодо законопроектів, пов’язаних з допомогою бізнесу, вони були внесені президентом держави на минулому тижні. Це пакет з трьох законопроектів, він охоплює роботу декількох комітетів. Також сьогодні зранку на зустрічі з представниками депутатських фракцій та груп ми їх проговорили, там є деякі аспекти, але в цілому майже всі погодились застосувати таку ж „ковідну“ процедуру. Єдине — ми чекаємо ще на відповідь від ОПЗЖ”, — сказав Разумков.

Він нагадав, що для того, щоб застосувати “ковідну” процедуру Ad hoc, потрібна підтримка всіх депутатських фракцій та груп.

“Тоді ми зможемо розглядати всі три законопроекти в стінах ВР цього тижня”, — заявив голова ВР.

Нагадаємо, минулого тижня у Верховній Раді зареєстрували президентський законопроект щодо підтримки суб’єктів господарювання та застрахованих осіб на період карантину.