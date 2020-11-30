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Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
09:55 • 39206 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
08:59 • 59518 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

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"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
08:31 • 72406 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам
07:12 • 85678 просмотра

Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 111799 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
3 марта, 20:50 • 113771 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

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"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
3 марта, 15:41 • 125946 просмотра

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Законопроект о поддержке бизнеса рассмотрят на этой неделе, если согласится оппозиция - Разумков

Законопроект о поддержке бизнеса рассмотрят на этой неделе, если согласится оппозиция - Разумков

Киев  •  УНН

 • 10108 просмотра

КИЕВ. 30 ноября. УНН. На этой неделе в стенах Верховной Рады возможно рассмотрение законопроектов Президента Владимира Зеленского о поддержке предпринимателей, для этого требуется согласие одной из оппозиционных фракций. Об этом заявил Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков на заседании Согласительного совета в ВР, передает корреспондент УНН.

“О законопроектах, связанных с помощью бизнеса, они были внесены президентом государства на прошлой неделе. Это пакет из трех законопроектов, он охватывает работу нескольких комитетов. Также сегодня утром на встрече с представителями депутатских фракций и групп мы их проговорили, там есть некоторые аспекты, но в целом почти все согласились применить такую же „ковидную“ процедуру. Единственное — мы ждем еще ответа от ОПЗЖ”, — сказал Разумков.

Он напомнил, что для того, чтобы применить “ковидную” процедуру Ad hoc, нужна поддержка всех депутатских фракций и групп.

“Тогда мы сможем рассматривать все три законопроекта в стенах ВР на этой неделе”, — заявил председатель ВР.

На прошлой неделе в Верховной Раде зарегистрировали президентский законопроект о поддержке субъектов хозяйствования и застрахованных лиц на период карантина.

Украинские Национальные Новости

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