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Законопроект про заборону пальмової олії можуть проголосувати до кінця року

Законопроект про заборону пальмової олії можуть проголосувати до кінця року

Київ • УНН

 • 25033 перегляди

КИЇВ. 6 грудня. УНН. Законопроект про заборону використання пальмової олії у виробництві молочної продукції планують внести до сесійної зали якнайшвидше. Про це у коментарі УНН зазначив автор ініціативи нардеп Ігор Мосійчук.

За його словами, проект закону може бути розглянутий парламентом на найближчих двох пленарних тижнях.

“Ми наполягаємо на негайному розгляді законопроекту №3871. Треба негайно припинити труїти українців, тому що пальмова олія дуже шкідлива. І тут необхідно, щоб ввели заборону на використання пальмової олії у виробництві харчових продуктів”, - сказав він.

За словами політика ухвалення документу стимулюватиме розвиток тваринництва, і дасть можливість селянам “не за копійки здавати молоко”.

Нагадаємо, ВРУ зареєстровано законопроект №3871, що передбачає заборону на використання пальмової олії у молочних продуктах.

Також нагадаємо, за словами нардепа С.Тригубенка, за два роки українці практично вдвічі збільшили споживання "пальми"

Тому, політик закликав парламент не зволікати із розглядом законопроекту про запровадження обмежень на застосування пальмової олії у харчовій промисловості.

Українські Національні Новини

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