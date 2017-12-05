Законопроект о запрете пальмового масла могут проголосовать до конца года
Киев • УНН
КИЕВ. 6 декабря. УНН. Законопроект о запрете использования пальмового масла в производстве молочной продукции планируют внести в сессионный зал как можно быстрее. Об этом в комментарии УНН отметил автор инициативы нардеп Игорь Мосийчук.
По его словам, проект закона может быть рассмотрен парламентом на ближайшие две пленарные недели.
"Мы настаиваем на немедленном рассмотрении законопроекта №3871. Надо немедленно прекратить травить украинцев, потому что пальмовое масло очень вредно. И здесь необходимо, чтобы ввели запрет на использование пальмового масла в производстве пищевых продуктов", - сказал он.
По словам политика принятия документа будет стимулировать развитие животноводства, и даст возможность крестьянам "не за копейки сдавать молоко".
Напомним, ВРУ зарегистрирован законопроект 3871, предусматривающий запрет на использование пальмового масла в молочных продуктах.
Также напомним, по словам нардепа С.Тригубенко, за два года украинцы практически вдвое увеличили потребление "пальмы".
Поэтому, политик призвал парламент не затягивать с рассмотрением законопроекта о введении ограничений на применение пальмового масла в пищевой промышленности.