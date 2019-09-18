Законопроект про скасування мораторію на продаж сільгоспземель підтримує 31% українців – опитування
Київ • УНН
КИЇВ. 18 вересня. УНН. Ухвалення закону про ринок землі і скасування мораторію на купівлю-продаж землі сільськогосподарського призначення підтримує 31% українців. Про це свідчать дані соцопитування, передає УНН з посиланням на Центр Разумкова.
Результати опитування свідчать, що лише 31% підтримують пропозицію стосовно ухвалення закону про ринок землі і скасування мораторію на купівлю-продаж землі сільськогосподарського призначення до 1 грудня 2019 року, а не підтримують 49%.
Пропозицію групи депутатів зобов’язати операторів надавати послуги мобільного зв’язку лише на основі укладання договору за паспортом та з наданням абонентом особистих даних підтримують лише 32% респондентів, не підтримують 46%.
Довідка УНН: Дослідження проведене соціологічною службою Центру Разумкова з 6 по 11 вересня 2019 року. Було опитано 2018 респондентів віком від 18 років у всіх регіонах України, за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей за вибіркою, що репрезентує доросле населення країни за основними соціально-демографічними показниками. Теоретична похибка вибірки (без врахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95.
Нагадаємо, малі та середні підприємства матимуть першочерговий доступ до ринку землі та капіталу.