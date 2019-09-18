Законопроект об отмене моратория на продажу сельхозземель поддерживает 31% украинцев - опрос
Киев • УНН
КИЕВ. 18 сентября. УНН. Принятие закона о рынке земли и отмену моратория на куплю-продажу земли сельскохозяйственного назначения поддерживает 31% украинцев. Об этом свидетельствуют данные соцопроса, передает УНН со ссылкой на Центр Разумкова.
Результаты опроса свидетельствуют, что только 31% поддерживают предложение о принятии закона о рынке земли и отмене моратория на куплю-продажу земли сельскохозяйственного назначения до 1 декабря 2019 года, а не поддерживают 49%.
Предложение группы депутатов обязать операторов предоставлять услуги мобильной связи на основе заключения договора по паспорту и с предоставлением абонентом личных данных поддерживают только 32% респондентов, не поддерживают 46%.
Справка: Исследование проведено социологической службой Центра Разумкова с 6 по 11 сентября 2019 года. Было опрошено 2018 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей по выборке, представляющей взрослое население страны по основным социально-демографическим показателям. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.
Напомним, малые и средние предприятия будут иметь первоочередной доступ к рынку земли и капиталу.