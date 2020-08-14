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Законопроект про розвиток вантажного флоту готовий до прийняття – нардеп

Законопроект про розвиток вантажного флоту готовий до прийняття – нардеп

Київ • УНН

 • 13506 перегляди

КИЇВ. 14 серпня. УНН. Проект ЗУ про розвиток вантажного флоту готовий до прийняття. Про це у коментарі УНН розповів один із ініціаторів документу, народний депутат Тарас Батенко.

Головна ціль законопроекту – унормувати роботу внутрішнього водного транспорту, каже нардеп. Оскільки сьогодні діяльність галузі законодавчо неврегульована.

"Законопроект пропонує усунути цю законодавчу прогалину, створити належні умови для розвитку галузі. Він допоможе оновити інфраструктуру внутрішнього водного транспорту і залучити у неї інвестиції, сприятиме оновленню флоту для перевезень вантажів річковими судноплавними шляхами", - уточнив Батенко, додаючи, що законодавче врегулювання механізму утримання та оновлення судноплавних шлюзів усуне загрозу надзвичайної ситуації техногенного характеру територій і міст у Дніпровському басейні.

Нагадаємо, законопроект зареєстровано у січні 2020 року. У квітні народні депутати схвалили документ у першому читанні.

Також нагадаємо, Мінінфраструктури заявило про відродження річкового флоту. Минулого року міністр Владислав Криклій звільнив зі скандалом керівника "Українського Дунайського пароплавства" Дмитра Чалого і призначив туди Олексія Хомякова. Останньому вдалося вивести держпідприємство у прибуток вже у першому кварталі 2020 року. Також виявлено низку схем, за якими колишнє керівництво штучно банкрутувало УДП. Зокрема за часи Чалого було вкрадено у держпідприємства 32 баржі вартістю 5 млн доларів.

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