Законопроект о развитии грузового флота готов к принятию - нардеп

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 92548 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 103677 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 129401 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 108864 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 129057 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 101680 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102423 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 104187 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

Эксклюзив
"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 101986 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

Эксклюзив
Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам
4 марта, 07:12 • 101521 просмотра

Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам

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Законопроект о развитии грузового флота готов к принятию - нардеп

Законопроект о развитии грузового флота готов к принятию - нардеп

Киев  •  УНН

 • 13500 просмотра

КИЕВ. 14 августа. УНН. Проект Закона о развитии грузового флота готов к принятию. Об этом в комментарии УНН рассказал один из инициаторов документа, народный депутат Тарас Батенко.

Главная цель законопроекта - урегулировать работу внутреннего водного транспорта, говорит нардеп. Поскольку сегодня деятельность отрасли законодательно не урегулирована.

"Законопроект предлагает устранить этот законодательный пробел, создать надлежащие условия для развития отрасли. Он поможет обновить инфраструктуру внутреннего водного транспорта и привлечь в нее инвестиции, способствовать обновлению флота для перевозок грузов речными судоходными путями", - уточнил Батенко, добавляя, что законодательное урегулирование механизма удержания и обновления судоходных шлюзов устранит угрозу чрезвычайной ситуации техногенного характера территорий и городов в Днепровском бассейне.

Напомним, законопроект зарегистрирован в январе 2020 года. В апреле народные депутаты одобрили документ в первом чтении.

Также напомним, Мининфраструктуры заявило о возрождении речного флота. В прошлом году министр Владислав Криклий уволил со скандалом руководителя "Украинского Дунайского пароходства" Дмитрия Чалого и назначил туда Алексея Хомякова. Последнему удалось вывести госпредприятие в прибыль уже в первом квартале 2020 года. Также выявлено ряд схем, по которым прежнее руководство искусственно банкротило УДП. В частности во времена Чалого было украдено у госпредприятия 32 баржи стоимостью 5 млн долларов.

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