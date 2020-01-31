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Законопроект про ринок землі треба вносити в Раду у лютому – Сольський

Київ • УНН

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КИЇВ. 31 січня. УНН. Голова парламентського комітету з питань аграрної та земельної політики Микола Сольський зазначив, що законопроект №2178-10 про відкриття ринку сільськогосподарських земель треба вносити в Раду у лютому. Про це він заявив журналістам перед сьогоднішнім засіданням комітету, передає кореспондент УНН.

Законопроект про ринок землі треба вносити в Раду у лютому – Сольський

Відповідаючи на питання, коли комітет планує вносити законопроект про ринок землі у Раду, Сольський відповів:

"Моя думка, що його треба в лютому вносити. Але це моя думка, моя думка була ще й в січні вносити".

Нагадаємо, перший заступник голови ВРУ Руслан Стефанчук заявив, що законопроект про відкриття ринку сільськогосподарських земель в Україні розглянуть у ВРУ під час третьої сесії дев’ятого скликання.

Як повідомляв голова комітету з питань аграрної та земельної політики Микола Сольський, законопроект про запровадження ринку сільськогосподарських земель в Україні №2178-10 лише одна сторінка у земельній реформі в Україні.

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