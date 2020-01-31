Законопроект о рынке земли нужно вносить в Раду в феврале - Сольский
Киев • УНН
КИЕВ. 31 января. УНН. Глава парламентского комитета по вопросам аграрной и земельной политики Николай Сольский отметил, что законопроект №2178-10 об открытии рынка сельскохозяйственных земель нужно вносить в Раду в феврале. Об этом он заявил журналистам перед сегодняшним заседанием комитета, передает корреспондент УНН.
Отвечая на вопрос, когда комитет планирует вносить законопроект о рынке земли в Раду, Сольский ответил:
"Мое мнение, что его надо в феврале вносить. Но это мое мнение, мое мнение было еще и в январе вносить".
Напомним, первый заместитель главы ВРУ Руслан Стефанчук заявил, что законопроект об открытии рынка сельскохозяйственных земель в Украине рассмотрят в ВРУ во время третьей сессии девятого созыва.
Как сообщал пглава комитета по вопросам аграрной и земельной политики Николай Сольский, законопроект о введении рынка сельскохозяйственных земель в Украине №2178-10 только одна страница в земельной реформе в Украины.